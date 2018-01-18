Расслабьтесь: Путин останется вождем даже после 2024 года

Жителям России не нужно ждать перемен после мартовских выборов президента РФ – настоящие изменения начнутся после формирования условий для того, чтобы нынешний глава государства Владимир Путин смог сохранить свою власть после 2024 года. Как считает профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман, Россию ждет будущее «нескучное и страшное».

Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», он высказал сегодня на Гайдаровском форуме в Москве.

«В 2018 году я не ожидаю масштабных перемен. Скорее, это год подготовки к переменам. Главным направлением будет подготовка к принятию новой Конституции или отмене Конституции как таковой», – сказал Гельман.

Он пояснил, что в новый президентский срок Владимира Путина, в победе которого на выборах 18 марта практически никто не сомневается, очевидно, будут создаваться возможности, которые «позволят нынешнему главе сохранить бразды правления настолько долго, насколько это возможно физически».

Эксперт выразил уверенность, что Россия будет двигаться по траектории «нагнетания и ужесточения тех тенденций, которые уже наблюдаются в последнее время» – изоляционизм, усиление селективных репрессий и все большего нагнетание информационного фона.

«Я не вижу причин, почему события могут развиваться по другому сценарию. Мы ожидаем, что Россия будет пытаться ужесточать регулирование информационных потоков внутри страны, будет борьба с соцсетями, нежелательными проявлениями информации», – отметил он.

В то же время Профессор НИУ ВШЭ Николай Петров со своей стороны обратил внимание, что нынешние президентские выборы будут «последними выборами на последний срок» для Путина.

«Это значит, что президент автоматически превращается в «хромую утку». Чтобы этого не допустить, а это происходит 18 марта или 19 марта при объявления результатов, надо запускать новый серьезный процесс. И мне кажется, что этот процесс передачи власти, но перехода власти не от президента Путина к новому президенту, а от Путина президента к Путину вождю или кому-то другому», – сказал он.

Он пояснил также, что выборы не решают для Путина проблемы легитимности. «Он их легко выигрывает. Но даже результат 70/70 (70% голосов при явке 70%), дает 49% поддержки граждан страны, которые поддерживают президента, против 84% популярности по социологическим опросам. Это не тот результат, с которым побеждает на выборах вождь. Выборы пройдут, но легитимность надо поддерживать каким-то иным способом. А легитимность вождя поддерживается понятным способом», – считает Петров.

В этой связи Гельман обратил внимание, что сохранение нынешней власти не принесет изменений к лучшему в развитии отношений РФ с западными партнерами.

«Будет усиливаться консенсус, который сложился на протяжении прошлого года. Изменения к лучшему не жду. Россия будет восприниматься как источник угроз. Это не значит, что нас ждет «холодная война» или горячая её фаза. Отчуждение усиливается, тренд не будет преломлен, пока остается у власти, тот, кто намерен править, как можно дольше», – сказал он.

При этом профессор обратил внимание, что взаимное отчуждение не означает, что Россия и Европа будут «безусловными врагами». «Знак «кирпич» повешен с обеих сторон. Но он не то же самое, что колючая проволока. Эти банеры будут оставаться заметными и значимыми, но не будут непроницаемыми», – добавил он.

«Скучно не будет, будет страшно, но не надо впадать в грех уныния», – сказал Гельман.

Москва, Мария Вяткина

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