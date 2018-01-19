Кровавая расправа в Подмосковье: пенсионер отрубил руки и голову соседу

В подмосковном Серпухове пенсионер подозревается в жестоком убийстве своего соседа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 17 января. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Один из участников ссоры нанес другому ножевое ранение, однако этим дело не ограничилось. После этого пенсионер «отрубил руки и голову потерпевшего».

Подозреваемый в кровавой расправе задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения – заключение под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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