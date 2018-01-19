российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 января 2018, 10:07 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Кровавая расправа в Подмосковье: пенсионер отрубил руки и голову соседу

В подмосковном Серпухове пенсионер подозревается в жестоком убийстве своего соседа. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, преступление было совершено 17 января. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Один из участников ссоры нанес другому ножевое ранение, однако этим дело не ограничилось. После этого пенсионер «отрубил руки и голову потерпевшего».

Подозреваемый в кровавой расправе задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения – заключение под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

Коммунисты Иркутска потребовали аннулировать подписи за кандидата Путина. / Мошенники воруют деньги с карт, прикидываясь работниками банков. / Третий по величине банк Алтая «Алтайбизнес-банк» лишился лицензии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Подмосковье

«За непослушание»: в Подмосковье 3-летняя девочка впала в кому после жестокого избиения

Утонул: в Подмосковье возбуждено уголовное дело после гибели мальчика в бассейне

В Подмосковье гибелью подростка на тренировке по плаванию заинтересовался СКР

Смертельная тренировка: подросток умер в бассейне

В Подмосковье арестован мужчина: до смерти избил ветерана Великой Отечественной войны

Семейный бизнес: в Подмосковье пресечена продажа опасной черной икры

Число пострадавших в кадетской школе Люберец выросло до 62 человек

ЧП на Горьковском направлении МЖД нарушило график движения электричек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,

Новости партнеров