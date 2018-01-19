Мошенник выманил у московской пенсионерки 3,7 млн рублей

В Москве пенсионерка отдала 3,7 млн рублей мошеннику, считая, что помогает сыну, отбывающему наказание в колонии.

Женщина 1952 года рождения обратилась в полицию и рассказала, на ее телефон неоднократно приходили сообщения от сына, в которых он требовал передать сумму для погашения долга.

В итоге 12 января пенсионерка встретилась с неизвестным и передала ему 3,7 млн рублей, передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы УВД по ЦАО.

Теперь полиция ищет мошенника. По факту случившегося проводится проверка.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.18

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