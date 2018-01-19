В России завершен первый виток адресных репрессий полного цикла

2017 год претворил в жизнь «страшилку» либеральных политологов, которые предрекали репрессии российской политической элиты по сценарию «Сталин-light». По мнению экспертов, выступавших накануне на Гайдаровском форуме, совершенно неожиданно элита и все российское общество с покорностью приняли новую реальность, в которой в немилость можно попасть не только за реальные преступления, но в качестве поучительного примера для других или за инакомыслие.

В частности, профессор НИУ ВШЭ Николай Петров высказал мнение, что в 2017 году закончился «первый виток репрессий полного цикла».

«Для меня удивление года – как легко политическая элита согласилась с новыми правилами игры, которые предполагают репрессии. У нас был в качестве страшилки сценарий «Сталин- light», где считалось, что элиты никогда не дадут репрессивной машине развернуться, потому что это ударяет по ним самим. 2017 год – год, когда закончился первый виток репрессий, когда мы увидели репрессии полного цикла. Завершение и присуждение сроков по тем делам, которые начались за два-три года до этого», – сказал Петров.

Эксперт пояснил, что речь идет не о массовых, а об адресных репрессиях, которые имеют значительный устрашающий эффект. «В силу особенностей современного общества и средств коммуникаций для устрашения не нужны массовые репрессии – они должны быть точечными и адресными. Это примерно то, что мы сегодня видим. Они (репрессии) должны наказывать не самых виноватых, не тех, кто более других нарушал правила игры, а достаточно случайных людей – тогда устрашающий эффект репрессий увеличивается», – подчеркнул Петров.

По его оценке, «чистка губернаторского корпуса, которая прошла в прошлом году – это очень серьезная и системная вещь: сначала чистились корпоративные элиты, потом силовые, сейчас дошло до элит региональных на уровне губернаторов».

Первов обратил внимание, что всего в России около 800-900 представителей региональных элит – губернаторов, их заместителей, мэров, часть из которых ежегодно попадают в поле зрения силовиков.

«От 18 до 22 человек (из региональной элиты) ежегодно подвергается этим репрессиям – это примерно 2%. Система децимации (система наказания, расстрел каждого 10 по жребию), восстановленная Троцким (Лев Троцкий – российский революционер) в Красной Армии сегодня действует в отношении элиты», – считает он.

В этой связи он обратил внимание, что уже выработан «новый стандарт» наказаний – 8 лет заключения.

«8 лет получил сначала генерал-тюремщик Реймер (Александр Реймер – экс-глава ФСИН, осужденный за хищение 3 млрд рублей), потом эти же 8 лет получило несколько других фигурантов. Денис Сугробов (экс-генерал МВД) и его команда получили от 22 лет и менее, но либеральный Верховный суд счел, что нужно им скостить сроки еще примерно вдвое и они получили те де самые 8-10 лет. Это теперь средний срок», – отметил Петров.

При этом, как полагает эксперт, после мартовских выборов резидента РФ система репрессий не остановится, а, напротив, будет расширяться.

«Это связано с политической динамикой. Но не в том смысле, что пройдут выборы и все закончится, а в том смысле, что политэкономическая база режима предполагает репрессии как системный инструмент и без его (режима) изменения, они будут расширяться. Потому что есть закономерность маховика, который уже раскручен», – утверждает Петров.

В этой связи он также выразил опасения относительно эффективности замены региональных элит.

«Серьезность заключается, в том числе, в том, что сегодня мы видим в этой плеяде замечательных менеджеров, условно говоря, надсмотрщиков – тех людей, которые назначены в регионе, смысл деятельности которых заключается не в организации и консолидации региональных элит на решение каких-то задач, а в сохранении жёсткого контроля», – полагает Петров.

Эксперт согласился, что перед выборами такие массовые замены непопулярных губернаторов «дают позитивный эффект в момент голосования», однако не решают накопившиеся проблемы.

«Если этих губернаторов не поменять на тех, которые способны организовывать работу своих региональных элит, тот функционал «коменданта лагеря», который заложен в новых губернаторах-технократах, и будет определять развитие в регионах», – опасается он.

Профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Татьяна Ворожейкина со своей стороны высказала мнение, что запущенный механизм репрессий касается не только политических элит, но и всех инакомыслящих.

Она напомнила, что режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который обвиняется в хищении бюджетных средств, практически год назад в интервью говорил о том, что театр – «не просто государственная институция» и что театр смог «жить отдельно от всего бреда от пропаганды».

«В 2017 году всем нам и, в особенности, Кириллу Серебренникову доходчиво объяснили, что это не так и не может быть так. Если не за эти слова, то за соответствующее поведение его и подвергли репрессии. Нам объяснили, что здесь нельзя быть автономным от государства», – считает Ворожейкина.

Эксперт также отметила, что российское общество удивительно смиренно принимает такую действительность. «Мы не только разучились возмущаться и негодовать, мы в большинстве своем принимаем логику и правила игры и адаптируемся к ним», – сказала она.

При этом Ворожейкина выразила уверенность, что такое «смирение» идет от того, что современное общество «дезориентировано и раздроблено». «Оно (общество) мало что может противопоставить, на мой взгляд, циничному и все более мракобесному дискурсу, которой власть откровенно использует в целях самосохранения. Это очередной шаг в эволюции от авторитарного режима к тоталитарному – авторитарный режим оставляет пространство для тех, кто не покушается на власть», – полагает она.

По мнению президента Фонда «ИНДЕМ» Георгия Сатарова, у нынешнего главы государства Владимира Путина есть возможность отказаться от репрессивного сценария в пользу более либерального подхода.

«У него есть сужающееся поле для маневра. О том, что есть возможность в репрессивную сторону – все прекрасно знают. Кажется, что возможности для маневра в сторону либерализации – нет, а она есть. Воспользоваться ей – значит поймать очень интересный исторический шанс. По простому сигналу, выступлению 3-4 министров по стране могут открываться дискуссионные клубы, художественные выставки», – сказал он.

Сатаров пояснил, что это необходимо для того, чтобы сформировать необходимый интеллектуальный багаж, который бы позволил проводить более качественные реформы.

«Одних выборов недостаточно, людям, которые будут избраны, нужно знать, что же делать», – подчеркнул эксперт.

По оценке политолога Дмитрия Орешкина, ближайшие два года политическая ситуация в России будет развиваться по инерционному «деградирующему сценарию».

«Но под кожей накапливается трупный яд. Думаю, что он начнет прорываться в каких-то конкретных местах. В города, где не платят зарплату, в регионах, а мы будем продолжать тихонечко победно деградировать», – считает он.

Эксперт обратил внимание, что нынешний период стабильности схож с 1970-80 годами прошлого века. «Мы находимся в фазе стабильности. Сейчас она идет на фоне деградации: ВВП не растет, население не растет, науки и ремесла не развиваются. Когда-то впереди нас ждет очередная порция «кирдыка», но не думаю, что в этом году», – сказал Орешкин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.18

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