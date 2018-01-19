Новое «дворянство»: российская элита передает страну по наследству детям

В России процветает «династический госкапитализм», при котором представители политической элиты, как некогда дворяне и цари, передают страну «по наследству» своим детям. Ментальная матрица «барин – мужик», как считают эксперты, вновь укрепилась в обществе, и вырваться из этой кабалы очень сложно. Такое мнение, как передаёт корреспондент РИА «Новый День, было высказано в рамках прошедшей накануне панельной дискуссии на Гайдаровском форуме.

Как считает руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников, в России систему «династического госкапитализма» питает сложившийся политический режим.

«То, что сложилось к сегодняшнему дню – это ресурсный авторитаризм: группа, которая торгует ресурсом, она же им владеет, она же его защищает. В этом режиме безопасность важнее свободы, поэтому мы говорим о чекистском госкапитализме – то, чем владеем: государственными активами, квази-частными активами – то же мы охраняем средствами спецслужб. Вот так устроен этот режим», – сказал он.

По его оценке, в России складывается система «династического госкапитализма». «Государственные и квази-частные активы, которыми владеют, в сущности, несколько человек в этом государстве, одновременно выполняющие и чиновничьи функции, передают страну, как актив своим, детям», – подчеркнул эксперт.

Колесников напомнил, что эта тенденция прослеживается на примере детей постоянного члена Совбеза РФ Александра Бортникова и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, который был известен продвижением идеи неодворянства в России

«Все они (дети высокопоставленных чиновников) заходят в государственные корпорации или государственные банки и тем самым получают инструмент аристократического наследования страны», – обратил внимание Колесников.

По словам колумниста Дениса Драгунского, сына детского писателя Виктора Драгунского, самое «ужасающее» в этой ситуации то, что в стране снова сформирован «крепостнический консенсус между обнищавшими массами» и властью.

«Традиция – странный союз барина и мужика – сложилась очень давно и от нее никуда не денешься. Она продолжает господствовать уже два-три столетия. Мне кажется, что в силу мне непонятных, но объективно существующих причин, нет никакой надежды, что это – бесконечное воспроизводство типа отношений «барин – мужик» – когда-нибудь изменится», – сказал Драгунский.

При этом он констатировал, что сейчас в России нет такой силы, которая способна встать на защиту интересов народа.

«Консенсус действительно существует. И либеральная и нелиберальная интеллигенция совершенно не нашла себе место в этом споре. Она не борется за достоинство людей, которые находятся в таком ужасном состоянии. Политическая элита, любая: оппозиционная, а уж о провластной я не говорю, все равно худо-бедно на стороне правительства, которое обеспечивает ей сносную жизнь, защищает от выдуманной или реальной опасности», – подчеркнул он.

С точки зрения Драгунского, все возможные «послабления», которые возникают в этом тандеме, с течением времени являются только «присыпкой сахарной пудрой на каравае» и не затрагивают главной матрицы. Более того, по его мнению, основная масса людей не только готова мириться с этим, но и не желает для себя свободы выбора.

«Идея выборности чужда глубинной матрице. Идея о том, что власть нужно выбирать, что нужны настоящие конкурентные выборы может вызвать настоящее возмущение. Легитимность не волнует массу населения, большинство. Господствует идея божественного права власти, что у нас есть президент и слава Богу» – сказал Драгунский.

«Всякие мои попытки объяснить людям, что в 2000-1999 году тоже никто не знал, кто такой Путин – не проходят. Демократии – нет. Но вы держитесь», – добавил он.

Колесников считает, что большая часть жителей страны испытывает по отношению «к коменданту этой крепости с известной фамилией» «стокгольмский синдром» (когда жертва оправдывает и симпатизирует своим мучителям). Однако при этом он обратил внимание, что сейчас идет пробуждение «гражданского создания в разных формах».

«Это уже началось. Когда у вас каждый день меняют плитку или ставят у вас во дворе небоскреб – у вас в ответ на это пробуется гражданское сознание. У вас, может быть, его не было, вы о нем не знали, а оно начинает пробуждаться. Вчера я шел по Тверской, там опять что-то перекладывали – зима, между прочим, минусовая температура», – отметил Колесников.

По его мнению, протестные настроения постепенно начинают расти. «Новость – ассоциация владельцев кинотеатров выступила с заявлением против министра культуры, потому что он недемократично регулирует административными методами рынок – отменил показ зарубежного фильма ради патриотического отечественного кино. Они написали письмо Медведеву (Дмитрий Медведев – премьер-министр РФ) – пока это пробуждение не имеет других инструментов и идет апелляция к власти», – сказал Колесников.

В то же время он отметил, что нежелание власти слышать недовольство граждан приведет к повышению конфликтности. «Они (власти) не слышат людей, как московский мэр не слышит людей. Они сами будут будить это пробуждение, усиливая конфликтность, а чтобы это гражданское создание подавить, будут усиливать репрессии», – считает эксперт.

Кроме этого, Колесников прогнозирует возможный выход из-под контроля некоторых «по-настоящему экстремистских, национал-патриотических, ультраконсервативных сил».

«Это уже происходит – выход из-под контроля людей, которые удивляются, за что их сажают», – сказал он.

По мнению политолога Дмитрия Орешкина, чтобы уничтожить укоренившуюся в сознании людей систему общения и отношений с властью, необходимо вернуть судебной системе беспристрастность и законность.

«Нужно уничтожить сословное общество, когда представителей разных сословий судят разные суды, как членов КПСС прежде чем судить гражданским судом, судили партийным. Сечину (Игорь Сечин – глава «Роснефти») гражданский суд посылает, кажется, 4 повести. А ему не по статусу, он не из того сословия, чтоб в суд ходить», – сказал Орешкин.

Политолог пояснил, что бывший минэкономразвития Алексей Улюкаев, по делу которого и вызывали в суд Сечина, был «низвергнут из высшего сословия в сословие смердов».

Как полагает эксперт, чтобы добиться развития страны, необходимо снять эту неприкосновенность высшего сословия, которое «существует вокруг Путина».

«Это катастрофа и очень большой риск для президента, потому что он теряет группу поддержки, но это создает ощущение нормально прогрессивно развивающегося общества», – считает Орешкин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 19.01.18

Тест на патриотизм: законопроект о выходе России из ВТО направлен спикеру Госдумы. / Роспотребнадзор объявил войну кальянам. / Власти Германии потеряли здравый смысл. Интервью с одним из руководителей фракции AfD в Бундестаге Хансом-Йоргом Мюллером. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»