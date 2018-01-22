До выборов президента осталось 55 дней: в Подмосковье работники скорой пригрозили забастовкой

В подмосковном Одинцове работники станции «скорой помощи» пригрозили губернатору Андрею Воробьеву забастовкой из-за двухмесячного долга по заработной плате. Медики заявили, что откажутся выходить на работу, если задолженность не погасят в ближайшее время.

Ноябрьскую зарплату сотрудники скорой помощи получили не в полном объеме, а за декабрь – даже в глаза не видели, передает NEWS-R.

По данным издания, задержки с выплатами начались в результате очередной так называемой оптимизации – после того как службу «скорой помощи» Одинцово решили объединить с другими отделениями региона.

В подмосковном минздраве оперативно отреагировали на требования медиков. Как заявил РИАМО представитель пресс-службы министерства, долги работникам «скорой» планируется выплатить в конце января.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 22.01.18

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