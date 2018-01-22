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Понедельник, 22 января 2018, 13:24 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве микроавтобус раздавил водителя во время ремонта

В Москве организована доследственная проверка в связи с гибелью водителя под микроавтобусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 21 января при проведении ремонтных работ вблизи гаражей вблизи Остаповского проезда.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, микроавтобус предположительно сорвался с домкрата и придавил своим днищем водителя. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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