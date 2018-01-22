В Москве микроавтобус раздавил водителя во время ремонта

В Москве организована доследственная проверка в связи с гибелью водителя под микроавтобусом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло 21 января при проведении ремонтных работ вблизи гаражей вблизи Остаповского проезда.

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, микроавтобус предположительно сорвался с домкрата и придавил своим днищем водителя. Мужчина скончался от полученных травм на месте происшествия.

Следователи проводят проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

К флешмобу в поддержку курсантов присоединились пенсионерки и домохозяйки. / Власти пошли на уступки: «закон Яровой» смягчат и перенесут его вступление в силу. / 1% жителей Земли владеет 82% богатств всего мира. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»