Долой прихватизаторов! В Москве активисты «Другой России» забросали файерами здание ЦИК

В Москве активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» задержаны после акции у здания Центральной избирательной комиссии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», молодые люди зажгли файеры и разбросали листовки.

Участники акции заявили, что Россия «нуждается не в выборах, а в пересмотре итогов приватизации». После выступления полиция задержала шесть человек, в их числе Надежда Кокоева, Дарья Меркотан, Александр Рыбкин, Роман Сорокин, Екатерина Леперт и Глеб Буваненко, сообщается в группе «Другой России» в Facebook.

В листовках активисты называют фарсом предстоящие выборы, отмечая, что «их победитель стал известен в момент своего выдвижения». «Остальные кандидаты не претендуют на власть, а лишь играют роли в спектакле, – считают протестующие. – Россия нуждается не в выборах, которые не меняют систему, а в социальной справедливости».

«Другороссы» напоминают, что Россия – мировой лидер по неравенству распределения национальных доходов, где «71% личных активов принадлежит одному проценту сверхбогатых». Олигархи, подчеркивают они, стали обладателями состояний «не своим умом и не своим трудом», а путем передачи собственности, созданной трудом поколений, «за бесценок на залоговых аукционах в 90-е».

«Мы выступаем за полную отмену итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов, – говорится в листовках. – Крупную собственность олигархов необходимо национализировать, а доходы от них направить в пользу всех российских граждан».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

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