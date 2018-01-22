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Понедельник, 22 января 2018, 20:43 мск

Москва

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В Москве сотрудники аэропорта «Шереметьево» попались на вымогательстве

Сотрудники московского аэропорта «Шереметьево» задержаны по подозрению в вымогательстве. Как сообщила пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, уголовное дело возбуждено по ч.8 ст.204 УК РФ – «коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

По данным ведомства, в октябре прошлого года начальник складского отдела и транспортировки дирекции по снабжению через пособника выискивал предпринимателей, которым гарантировал за денежное вознаграждение положительное рассмотрение заявок на приобретение техники и беспрепятственное заключение договоров купли-продажи.

В ходе оперативных мероприятий 19 декабря посредник получил 1 млн 400 тысяч рублей от представителя покупателя. Часть средств он на следующий день под контролем силовиков передал начальнику отдела.

Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом. Следователи устанавливают другие возможные факты преступной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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