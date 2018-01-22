В Подмосковье полицейские за взятку отпустили вооруженных грабителей

В подмосковном Королёве двум сотрудникам полиции предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, «стражи порядка» за взятку отпустили вооруженных грабителей.

По данным ведомства, речь идет о событиях 9 ноября 2017 года два инспектора патрульно-постовой службы полиции УМВД РФ по г.о. Королев обнаружили автомашину «ВАЗ-2170» с неустановленными на нее регистрационными знаками, в салоне которой находились четверо мужчин. При досмотре сотрудники обнаружили два предмета, похожие на пистолеты, маски с прорезями для глаз, перчатки. Понимая, что данные предметы приготовлены для совершения преступных действий, (полицейские) мер к задержанию не приняли, в дежурную часть не сообщили, – уточнили в СКР.

В то же время, по версии следствия, инспекторы, забрав личные документы и вещи у мужчин, потребовали 100 тыс рублей и два мобильных телефона. «В результате полицейские получили от указанных лиц денежную сумму 55 тыс рублей, после чего вернули им документы и ключи от машины, а также разрешили проследовать им дальше», – говорится в сообщении ведомства.

В результате четверо мужчин, находившихся в машине, проследовали в Балашиху, где совершили разбойное нападение на магазин «Продукты».

В настоящее время в отношении сотрудников полиции судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

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