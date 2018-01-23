Смертельный аэроэкспресс: двое мужчин погибли под электричкой

В Москве два человека погибли под колесами аэроэкспресса. Несчастный случай произошел возле платформы «Тимирязевская».

По предварительным данным, мужчины в возрасте около 50 лет пытались перебежать по настилу впереди идущего экспресса. В результате они получили смертельные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по ЦФО.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.01.18

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