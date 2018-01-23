российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 января 2018, 10:28 мск

Москва

Темы дня, Новости дня, Интервью, Уикенд

Смертельный аэроэкспресс: двое мужчин погибли под электричкой

В Москве два человека погибли под колесами аэроэкспресса. Несчастный случай произошел возле платформы «Тимирязевская».

По предварительным данным, мужчины в возрасте около 50 лет пытались перебежать по настилу впереди идущего экспресса. В результате они получили смертельные травмы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД на транспорте по ЦФО.

Проводится проверка обстоятельств случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 23.01.18

ФСБ требует закрыть промышленные предприятия на время ЧМ-2018. / В Подмосковье полицейские за взятку отпустили вооруженных грабителей. / Доуспокаивали: вонь, сбой в системе дегазации и вопросы «сверху» к Когану и Воробьеву. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве сотрудники аэропорта «Шереметьево» попались на вымогательстве

В Москве микроавтобус раздавил водителя во время ремонта

Мошенник выманил у московской пенсионерки 3,7 млн рублей

«Одни дома»: СКР начал проверку пожара в квартире, где были заперты дети

В московской школе задержан старшеклассник с ножами и бензином

«Шерше ля фам»: в Москве новая знакомая похитила у мужчины почти 50 млн рублей

В Москве суд оценил лжеминирование в 4 года колонии

В Москве инженер-электрик украл почти 1 км металлического кабеля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,

Новости партнеров