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Вторник, 23 января 2018, 12:27 мск

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Долговая разборка: гендиректор московской фирмы застрелил своего финансиста

В подмосковном Реутове гендиректор столичной фирмы застрелил своего подчиненного и пытался покончить с собой. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело 59-летнего финансиста с огнестрельной раной головы было обнаружено накануне вечером в квартире в Реутове. Оттуда же с ранением шеи был госпитализирован 58-летний директор.

По предварительным данным, у мужчин были разногласия из-за финансовых долгов. Когда вспыхнул конфликт, один из них взял охотничье ружье и выстрелил сначала в голову оппонента.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СМИ раскрывают некоторые подробности случившегося. В частности, по данным «Интерфакса», речь может идти о менеджерах сети ресторанов «Гриль хаус». Гендиректором фирмы является Александр Орехов, а финансист – Леонид Порохня.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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