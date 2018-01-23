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Вторник, 23 января 2018, 16:18 мск

Москва

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Москвич угрожал сожительнице убийством с помощью фена

В Москве полиция задержала москвича, угрожавшего убийством сожительнице с помощью фена. Инцидент произошел после ссоры в квартире на Солнцевском проспекте. С заявлением в полицию обратилась сама 30-летняя потерпевшая, сообщила пресс-служба УВД по ЗАО.

Судя по словам женщины, мужчина связал ее, избил и посадил в ванну с водой. После этого он включил электрический фен и, направив на женщину, угрожал убийством.

Злоумышленник, которым оказался ранее неоднократно судимый 41-летний москвич, был задержан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Солнцево.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый заключен под стражу.

Москва, Ольга Ветрова

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