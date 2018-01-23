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Вторник, 23 января 2018, 16:18 мск

Москва

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«Жертвы любви»: молодой человек жестоко расправился с 19-летней девушкой

В Москве возбуждено уголовное дело после жестокого убийства 19-летней девушки. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в квартире дома на улице Казакова в ночь с 22 на 23 января. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, там же был найден труп молодого человека того же возраста.

По предварительным данным, юноша задушил свою знакомую, а затем нанес ей колото-резаные ранения шеи и тела, после чего покончил жизнь самоубийством.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данным Life, жертва жестокой расправы – студентка МГТУ им. Баумана, а убийца – ее сокурсник, с которым они снимали квартиру на двоих. Сообщается, что молодой человек пошел на преступление из-за неразделенной любви – потерпевшая говорила о симпатии к их общему другу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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