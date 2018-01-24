ЧП в Подмосковье: массовое отравление угарным газом

Шесть человек отравились угарным газом в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщила пресс-службе регионального главка МЧС, ЧП, по предварительным данным, произошло из-за использования тепловых пушек.

Сообщение об отравлении на улице Амбулаторная, 14 поступило от оперативного дежурного 23 января в 23:45. В результате – предположительно шестеро отравились, пятерым жителям дома потребовалась госпитализация. Всего на месте происшествия врачи «скорой помощи» осмотрели 12 человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.18

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