Обезврежена вооруженная банда налетчиков, орудовавшая в центре Москвы

В Москве возбуждено уголовное дело против банды налетчиков, орудовавшей в Центральном административном округе. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступник, вооруженные огнестрельным оружием, совершили не менее трех разбойных нападений на квартиры.

По версии следствия, в период с апреля по июнь 2016 года двое мужчин создали группу для хищения имущества москвичей. Они привлекли в нее еще двух участников, приобрели оружие, боеприпасы и предметы, имитирующие «огнестрел».

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, преступления было раскрыто при расследовании другого уголовного дела, по которому бандиты проходят обвиняемыми. Выяснилось, что ранее они были неоднократно судимы.

В СК отмечают «сплоченность банды», что предопределили длительное знакомство и криминальный опыт ее участников. При этом группа отличалась постоянством состава и способов завладения имуществом. Преступники заранее готовили план нападения, в котором каждому отводилась определенная роль.

Сейчас четыре фигуранта 1985, 1987, 1990 и 1996 годов рождения находятся под стражей в следственном изоляторе. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение по всем эпизодам преступной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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