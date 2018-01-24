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Среда, 24 января 2018, 16:41 мск

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За гранью: в Подмосковье пенсионерка около 9 лет жила в квартире с мумиями

В подмосковном Подольске организована доследственная проверка в связи с обнаружением в жилой квартире двух мумифицированных тел мужчины и женщины, умерших 8-9 лет назад. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, из слов 77-летней женщины, проживавшей в квартире с покойниками, тела принадлежат ее брату и сестре. Пенсионерка уточнила, что денег на захоронение родственников не было, поэтому она оставила их дома, накрыв одеялами.

Как отметили в СКР, предварительно подтверждено, что с 1980-х годов в этой квартире действительно проживали две сестры и брат.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят причину и давность смерти людей. Саму пенсионерку экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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