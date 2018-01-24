Мытищинский «Асфальт» задолжал работникам уже 28 млн рублей

В подмосковных Мытищах возбуждено второе уголовное дело о невыплате зарплаты работникам АО «Асфальт» – предприятия, производящего битуминозные смеси на основе природного асфальта, битума, минеральных смол и их пеков. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ходе расследования было установлено, что руководство предприятия «из корыстной и иной личной заинтересованности» в сентябре и октябре 2017 года продолжало не выплачивать деньги, и задолженность за этот период превысила 10 млн рублей.

Прежнее уголовное дело было связано с невыплатой более 18 млн рублей – с мая по сентябрь прошлого года.

Теперь оба дела объединены в одно производство. Для погашения долгов на два автомобиля гендиректора «Асфальта» наложен арест.

Вместе с тем, назначена бухгалтерская экспертиза, допрошены свидетели и получены необходимые сведения из Государственной инспекции труда в Московской области и ИФНС по городу Мытищи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.01.18

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