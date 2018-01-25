Счетная палата: Дорожные деньги в России уходят не по назначению

Строительство автодорог в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Устойчивое развитие сельских территорий» не оказывает существенного влияния на доступность населения к объектам здравоохранения, образования, культуры. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришла коллегия Счетной палаты, рассмотрев результаты проверки использования субсидий на строительство дорожной инфраструктуры.

Как сообщил в своем докладе аудитор Валерий Богомолов, за два года в 45 регионах протяженность сельских автодорог с твердым покрытием увеличилась только на 1,7%. При этом в Минсельхозе, Росавтодоре, а также значительной части регионов нет полной информации о количестве сельских населенных пунктов, имеющих общественно значимые объекты, несоединенные с сетью автодорог. Так, из 83,3 тысяч населенных пунктов соединены только 52,7 тысячи (63,3%), а это, подчеркнул Богомолов, «свидетельствует об отсутствии комплексного подхода в вопросах развития инфраструктуры сельских территорий».

Как выяснилось, большинство регионов не соблюдают положения Бюджетного кодекса об использовании не менее 5% бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов на строительство и реконструкцию сельских автодорог. По итогам 2016 года 26 субъектов федерации, в том числе Хакасия, Амурская, Астраханская, Костромская области на эти цели направили менее 1%. В то же время субсидии из федерального бюджета используются «на низком уровне»: уровень исполнения в 2015 году – 76%, в 2016 году – 81%, в 2017 году из 9 млрд рублей исполнено на 1 декабря 2017 года 6,7 млрд рублей, что составляет 74,5%.

Кроме того, как считают аудиторы, органы исполнительной власти регионов не обеспечивают результативность использования субсидий – нужные показатели в 2015 году не достигнуты 18 субъектами федерации, а в 2016-м – уже 26. При этом в 2015 году в эксплуатацию не ввели ни одного километра девять регионов, в 2016 году – семь. В 2015 – 2016 годах из 1 080 км, предусмотренных к вводу, выполнено лишь 737 км.

Как отметил Богомолов, в некоторых регионах должным образом не осуществлялось планирование. В частности, в схему территориального планирования Орловской области не включены все 25 объектов, в Новгородской области – одна автодорога. В 2015 году эти регионы не ввели в эксплуатацию 18 км и 28 км автодорог соответственно. В 2016 году Орловской областью также не было построено ни одного километра из 11. При этом в отчетах, направленных в Росавтодор, приведены недостоверные данные – о вводе в 2015 году в Новгородской области 8,5 км, а в Орловской области – 28 км.

Как отметили на заседании коллегии Счетной палаты, проверка установила «признаки нецелевого использования субсидий в 2015 – 2017 годах в Новгородской, Орловской областях и Алтайском крае на общую сумму 144,5 млн рублей».

Аудиторы констатировали, что субсидии на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым сельским объектам, к объектам производства и переработки сельхозпродукции идут не всегда по назначению. Например, так произошло в Новгородской области при реконструкции участка автодороги от поселка Кировский до деревни Семеновское, где нет никаких значимых строений и постоянно проживают 7 человек в трех домах.

Кроме того, коллегия заявила о фактах приемки и оплаты госзаказчиками Орловской и Новгородской областей фактически невыполненных работ, а также отметила другие нарушения и недостатки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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