Задержан руководитель секты «Бога Кузи» за похищение 215 млн рублей со счетов МВД

В Подмосковье задержан находившийся в федеральном розыске глава секты «Бога Кузи» Юрий Цукерман, подозреваемый в хищении 215 млн рублей со счетов МВД, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что похищенные деньги были вещдоком по делу Андрея Попова, известного как Бог Кузя. По данным источника, средства были похищены с помощью поддельных документов.

Как сообщал «Новый День», лидер секты Андрей Попов ранее именовал себя «епископом Романом», но был уличен во лжи. Чтобы сохранить свой авторитет среди последователей, он провозгласил себя «богом» и «реинкарнацией» Иисуса Христа, Богородицы, цесаревича Алексия и Елены Блаватской.

Попов обвиняется в мошенничестве на сумму в 7,3 млн рублей, а также создании секты, которая причиняла вред здоровью людей. Члены организации наказывались за неповиновение – получали от 100 до 1200 ударов «плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.01.18

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