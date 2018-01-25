В подмосковном интернате произошло массовое отравление детей

В подмосковном интернате 15 детей с ограниченными возможностями здоровья получили отравление. ЧП произошло в городе Электросталь, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что проблемы с самочувствием у воспитанников интерната начались ночью – сразу же было госпитализировано шесть человек, а утром – еще трое. Кроме того, шестеро детей находятся дома или в изоляторе интерната.

Компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося. По предварительным данным, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.01.18

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