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Четверг, 25 января 2018, 15:46 мск

Москва

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В подмосковном интернате произошло массовое отравление детей

В подмосковном интернате 15 детей с ограниченными возможностями здоровья получили отравление. ЧП произошло в городе Электросталь, передает «РЕН-ТВ».

Сообщается, что проблемы с самочувствием у воспитанников интерната начались ночью – сразу же было госпитализировано шесть человек, а утром – еще трое. Кроме того, шестеро детей находятся дома или в изоляторе интерната.

Компетентные органы проводят проверку обстоятельств случившегося. По предварительным данным, у пострадавших диагностирована кишечная инфекция.

Москва, Ольга Ветрова

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Метки / ЧП в Подмосковье

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