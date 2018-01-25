Массовое отравление в Электростали: количество пострадавших возросло до 58

В школе-интернате №1 в подмосковной Электростали количество пострадавших от массового отравления увеличилось до 86 человек. Cамочувствие взрослых и детей ухудшилось после вчерашнего обеда.

В результате 58 человек были госпитализированы, в их числе 40 детей и 18 преподавателей. Остальные отказались от госпитализации, передает Life.

Сообщается, что в больнице пострадавшим поставили диагноз – ротавирусная инфекция.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.01.18

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