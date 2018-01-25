Москвич 9 лет насиловал собственную дочь

В Москве задержан 53-летний мужчина, который в течение 9 лет насиловал собственную дочь. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 132 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый на протяжении девяти лет совершал в отношении своей дочери 2000 года рождения изнасилования и насильственные действия сексуального характера. «Воспользовавшись малолетним возрастом и беспомощным состоянием ребенка, он оказывал постоянное психологическое давление, запугивал и заставлял ребенка молчать на протяжении всего времени», – уточнили в СКР.

Мужчина был задержан после того, как матери девочки стало известно о регулярном насилии над ребенком, и она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

Испугавшись ответственности, 53-летний мужчина скрылся от следствия, однако был задержан. В ходе допроса фигурант дал показания и признал вину частично.

Сегодня следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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