Массовое отравление: детский омбудсмен уточнила число пострадавших в Электростали детей

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила количество пострадавших в подмосковной Электростали воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. По ее словам, в больнице сейчас находятся 13 ребят.

«По последним данным, в больнице находятся 13 детей с симптомами пищевого отравления. Состояние детей удовлетворительное, стабильное», – сказала детский омбудсмен Подмосковья в комментарии «Интерфаксу».

Мишонова также добавила, что диагнозы уточняются, сделаны все необходимые анализы, заборы проб воды и продуктов питания в учреждении. Говорить о причинах произошедшего пока рано.

По данным Минздрава Московской области, в больнице находятся десять детей. «В городском округе Электросталь на данный момент госпитализировано 10 детей, все они поступили из МБОУ «Школа интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1». Их состояние оценивается как удовлетворительное. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», – цитирует министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова его пресс-служба.

Ранее в СМИ появлялась информация о госпитализации 58 человек из школы-интерната, в том числе 40 детей и 18 преподавателей. Сообщалось, что возможной причиной случившегося был некачественный обед. По предварительным данным, у пострадавших диагностирована ротавирусная и кишечная инфекции.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.01.18

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