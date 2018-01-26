Уголовное дело экс-сотрудников антикоррупционного главка МВД, посадивших ради карьеры невиновных, дошло до суда

Резонансное уголовное дело против бывшего заместителя начальника отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России Александра Соболя и его подчиненного – оперуполномоченного по особо важным делам Сергея Абрамова, которые обвиняются в «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», направлено в суд.

Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, сотрудники антикоррупционного главка МВД сфальсифицировали доказательства преступления, в результате чего невиновные содержались под стражей более двух лет.

По данным следствия, Соболь и Абрамов передали двум жителям столичного региона через посредника 5 млн рублей, чтобы те совершили мошенничество. Однако это была лишь часть суммы – всего экс-полицейские планировали отдать 1 млн 200 тысяч долларов. Затем они задержали мужчин и предоставили материалы для незаконного привлечения их к уголовной ответственности.

По версии СКР, экс-сотрудники полиции пошли на преступление ради увеличения показателей своей работы по выявлению и пресечению коррупционных преступлений, чтобы обеспечить себе возможность дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста.

Спустя два года, уголовное дело против потерпевших прекратили за отсутствием состава преступления. Однако за это время люди лишились работы, источника дохода, а один из них получил инвалидность. Потерпевшие уже заявили исковые требования в размере 70 млн рублей.

Ранее по выделенному в отдельное производство уголовному делу был приговорен к реальному лишению свободы посредник обвиняемых полицейских.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

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