В Москве обнаружен скелет мужчины, умершего более года назад

На юге Москвы найдены скелетированные останки мужчины, смерть которого, по предварительным данным, наступила более года назад. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, страшная находка была обнаружена накануне вечером около железнодорожного путепровода вблизи Варшавского шоссе.
В настоящее время организована доследственная проверка. Назначена также судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти мужчины.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 26.01.18
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