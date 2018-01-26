Жестокое убийство в Подмосковье: преступник избил трех человек и поджег дом

Житель подмосковного Королёва задержан по подозрению в убийстве трех человек – своего двоюродного брата, его сожительницы и их гостьи. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что трупы потерпевших с множественными телесными повреждениями были обнаружены после ликвидации пожара в доме на улице Уткина, а также на придомовой территории.

Следователям удалось установить причастность к преступлению 49-летнего родственника одного из убитых. На допросе он дал признательные показания, сообщив, что его брат вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным и водил в дом лиц без определенного места жительства.

Мужчины проживали в одном частном доме, и подозреваемого не устаивали регулярные посещения таких гостей. После очередного конфликта он нанес брату удар металлическим прутом по голове, а также его сожительнице и гостье, а затем поджег дом.

В настоящее время назначены судебные экспертизы. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

Минобороны Великобритании кошмарит страшилками про русскую угрозу. / «Ни раза не дал повода усомниться в моей чистоте!»: Виктор Ан написал письмо главе МОК из-за недопуска на Игры-2018. / В Подмосковье зафиксирован очередной массовый мор рыбы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»