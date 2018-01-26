Гибель двух детей при пожаре в Москве стала поводом для возбуждения уголовного дела

В Москве двое маленьких детей погибли в результате пожара, который произошел к квартире дома на улице 50 лет Октября. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Пожар произошел накануне. Жильцы горевшей квартиры, в том числе малышей 2012 и 2015 годов рождения, были эвакуированы, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти их не удалось – дети погибли, отравившись продуктами горения.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося, назначены судебные экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

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