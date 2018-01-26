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Пятница, 26 января 2018, 15:18 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве за пропаганду терроризма задержан бомж

Московская полиция задержала бездомного по подозрению в пропаганде запрещенной в России террористической организации «ИГИЛ», передает «РЕН ТВ».

Сообщается, что преступление было совершено еще в феврале прошлого года. Столичный бомж отправил по мобильному через мессенджер Telegram видео с призывом присоединиться к террористической группировке.

Бездомного-эктремиста поймали 25 января. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», предусматривающей от пяти до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Москва, Ольга Ветрова

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