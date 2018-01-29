В Москве около «Славянского бульвара» застрелен мужчина

В Москве неизвестный застрелил мужчину 1989 года рождения около подземного переходя рядом с остановкой «Славянский бульвар». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером. По предварительной информации, выстрел был совершен из травматического пистолета. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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