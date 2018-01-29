российское информационное агентство 18+

17 год. Образ Будущего

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 января 2018, 11:25 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве около «Славянского бульвара» застрелен мужчина

В Москве неизвестный застрелил мужчину 1989 года рождения около подземного переходя рядом с остановкой «Славянский бульвар». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером. По предварительной информации, выстрел был совершен из травматического пистолета. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

Роспотребнадзор: турецкие комары переносят вирус Зика. / США введут санкции за сделки с российской оборонкой. / Таможенники отслеживают дорогие покупки россиян за рубежом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / ЧП в Москве

В Москве за пропаганду терроризма задержан бомж

Гибель двух детей при пожаре в Москве стала поводом для возбуждения уголовного дела

В Москве обнаружен скелет мужчины, умершего более года назад

Уголовное дело экс-сотрудников антикоррупционного главка МВД, посадивших ради карьеры невиновных, дошло до суда

Москвич 9 лет насиловал собственную дочь

Задержан руководитель секты «Бога Кузи» за похищение 215 млн рублей со счетов МВД

Врачебная ошибка: смерть пациента в московской клинике суд оценил в 2 года колонии

Обезврежена вооруженная банда налетчиков, орудовавшая в центре Москвы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

Новости партнеров