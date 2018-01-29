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Понедельник, 29 января 2018, 11:25 мск

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Пожар в Красногорске: погибли четверо таджиков, в том числе двое детей

В подмосковном Красногорске в результате пожара в квартире погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета,

По данным ведомства, ЧП произошло 28 января. При пожаре 48-летняя женщина и ее 6-летний внук погибли на месте. 48-летний мужчина и его 13-летний сын были доставлены в больницу, однако позже они скончались от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

В ходе следствия установлено, что в сгоревшей квартире проживали девять уроженцев Таджикистан, из которых трое – дети. Квартира была им предоставлена на правах аренды. Законность их пребывания на территории РФ проверяется.

В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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