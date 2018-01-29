СМИ: В Подмосковье мужчина напал на семью с 2-летним ребенком, откушен палец

В подмосковной Лобне мужчина, адекватность которого оказалась под большим сомнением, напал на семью с 2-летним ребенком. В результате муж получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, а также рану от укуса. У женщины с ребенком ушибы лица.

По имеющимся данным, который приводит телеканал «РЕН ТВ», сначала злоумышленник напал на женщину с коляской, в которой был 2-летний малыш. Муж заступился за своих родных, и тогда нападавший откусил ему палец.

Сообщается, что медикам удалось пришить откушенную часть руки.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.01.18

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