Телефонные террористы «заминировали» Госдуму

Сегодня в Москве неизвестные «заминировали» Госдуму, три столичные управы и департамент образования города. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, передает агентство «Москва».

В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о том, что в здании Госдумы на Охотный ряду, в управе района Соколиная гора, управе Теплого Стана и в управе Академического района заложены взрывные устройства. Кроме того, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании департамента образования Москвы на набережной Академика Туполева.

В настоящий момент по всем адресам идет эвакуация. В зданиях работают кинологи и взрывотехники.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.01.18

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