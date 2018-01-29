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Понедельник, 29 января 2018, 16:28 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Телефонные террористы «заминировали» Госдуму

Сегодня в Москве неизвестные «заминировали» Госдуму, три столичные управы и департамент образования города. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, передает агентство «Москва».

В правоохранительные органы поступили анонимные сообщения о том, что в здании Госдумы на Охотный ряду, в управе района Соколиная гора, управе Теплого Стана и в управе Академического района заложены взрывные устройства. Кроме того, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании департамента образования Москвы на набережной Академика Туполева.

В настоящий момент по всем адресам идет эвакуация. В зданиях работают кинологи и взрывотехники.

Москва, Мария Вяткина

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