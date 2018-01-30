В Москве 13-летнюю девочку изнасиловали на «вписке»: видео попало в сеть

В Москве несколько человек изнасиловали 13-летнюю девочку на «вписке» в квартире, записали это на видео и выложили в соцсетях. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по этому факту возбуждено уголовное дело.
По данным ведомства, информация о преступлении стала известна 27 января после публикации истории в ряде СМИ. В правоохранительные органы обратилась мама пострадавшей.
После проведения проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ч. 4 ст. 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 30.01.18
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