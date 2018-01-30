В Подмосковье за поджог дома задержан 68-летний местный житель

Сотрудниками полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» задержан 68-летний местный житель, подозреваемый в умышленном поджоге жилого дома. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Установлено, что злоумышленник из хулиганских побуждений поджог подсобное помещение под лестницей одного из двухэтажных деревянных домов, расположенных на ул. Кирова. Благодаря слаженным действиям прибывших сотрудников полиции, и находящихся на месте происшествия жильцов дома, возгорание было локализовано», – отметила представитель регионального главка МВД.

По ее словам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. «Установлено, что мужчина умышленно совершил поджог», – утонила Петрова.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится проверка относительно причастности мужчины к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.18

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