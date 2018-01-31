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Среда, 31 января 2018, 10:50 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве рухнули строительные леса: пять человек пострадали

В Москве организована доследственная проверка в связи с ЧП вблизи метро «Улица 1905 года», в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне вечером при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода.

Всех пострадавшие были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,

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