В Москве рухнули строительные леса: пять человек пострадали

В Москве организована доследственная проверка в связи с ЧП вблизи метро «Улица 1905 года», в результате которого, по предварительным данным, пострадали пять человек. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло накануне вечером при выполнении плановых строительно-монтажных работ входа-выхода подземного пешеходного перехода.

Всех пострадавшие были доставлены в медучреждения с травмами различной степени тяжести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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