Авария с автобусом в Москве: пострадали 12 человек

В Москве в аварии с участием автобуса пострадали 12 человек. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, ДТП произошло в 4:45 на Ленинградском проспекте около дома №1.

По предварительным данным, водитель, не справившись с управлением, совершил столкновение с бетонным ограждением, разделяющим транспортные потоки.

Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. По факту аварии проводится проверка, информирует ГУ МВД России по Москве.

Между тем, СМИ сообщают о здоровье пострадавших. По данным РИА Новости, большинство из них получили ушибы и находятся в удовлетворительном состоянии, двое – в состоянии средней степени тяжести. Известно также, что автобус, попавший в ДТП, перевозил сотрудников «Мосгортранса». Одним из факторов, спровоцировавших аварию, могло стать состояние дороги. В Москве продолжается обильный снегопад.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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