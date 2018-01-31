Стрельба в Москве: в бизнес-центре ранен предприниматель

В московском бизнес-центре «Святогор-4» на Летниковской улице преступник открыли стрельбу, в результате которой был ранен предприниматель, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападение на предпринимателя 1974 года рождения может быть связано с его коммерческой деятельностью. Не исключена версия попытки заказного убийства.

РИА «Новости» уточняет, что раненый мужчина был госпитализирован.

По предварительным данным, который приводит агентство, злоумышленник приехал в бизнес-центр на машине, а после преступления оставил ее и сбежал.

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.01.18

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