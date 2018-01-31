Стрельба в московском бизнес-центре: новые подробности

Стали известны новые подробности стрельбы в московском бизнес-центре на Лентниковской улице. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в пострадавшего предпринимателя преступники совершили не менее трех выстрелов.

Следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего, который после получения ранений был госпитализирован.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В настоящее время следователи и криминалисты Главного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств преступления.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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