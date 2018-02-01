Налет на банк в Зеленограде: преступник в балаклаве устроил стрельбу и сбежал

В Зеленограде неизвестный мужчина в камуфляжном костюме устроил стрельбу в отделении одного из банков и потребовал выдать ему деньги. Однако, как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, преступник скрылся, так и не забрав награбленное.
ЧП произошло накануне в 19:09. В помещение дополнительного офиса банка ворвался налетчик в камуфляжной одежде и в маске на голове, произвел несколько выстрелов из травматического пистолета по монитору электронной очереди. Затем преступник потребовал передать ему деньги, но, ничего не взяв, скрылся, передает РИА «Новости».
Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего и сумма ущерба.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 01.02.18
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