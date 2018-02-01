ЧП в Москве: мертвый младенец обнаружен на мусорном конвейере

В Москве на конвейере по переработке бытового мусора, расположенного на Алтуфьевском шоссе, обнаружено тело младенца. О страшной находке правоохранительным органам сообщил начальник комплекса, передает «РЕН-ТВ».

Тело малыша направлено в бюро судмедэкспертизы. По данным OAnews, погибший младенец мужского пола мог умереть от переоохлаждения.

Сообщается, что по факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются личности родителей ребенка.

Москва, Ольга Ветрова

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