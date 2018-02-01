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Четверг, 1 февраля 2018, 17:45 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве педагог детсада заподозрена в избиении ребенка

В Москве задержали бывшего педагога дошкольного образовательного учреждения, расположенного на Дмитровском шоссе. Женщина подозревается в избиении ребенка.

Как сообщила пресс-служба УВД по Северо-Восточному округу Москвы, в полицию обратилась мать 5-летнего ребенка. Женщина пожаловалась, что в одной из детских групп в отношении ее ребенка была применена физическая сила.

В отношении 35-летней экс-педагога возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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