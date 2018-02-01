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Четверг, 1 февраля 2018, 17:45 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Смерть в наушниках: в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

В Подмосковье организована доследственная проверка в связи гибелью подростка на железной дороге. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло накануне на станции «Ильинская» Казанского направления МЖД.

По предварительным данным, подросток 2001 года рождения шел вдоль путей в наушниках и не услышал приближение электропоезда сообщением «Москва – Раменское». Машинист подавал звуковые сигналы, экстренно затормозил, но наезд предотвратить не смог. В результате юноша получил смертельные травмы и скончался на месте.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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