Смерть в наушниках: в Подмосковье электричка насмерть сбила подростка

В Подмосковье организована доследственная проверка в связи гибелью подростка на железной дороге. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, ЧП произошло накануне на станции «Ильинская» Казанского направления МЖД.

По предварительным данным, подросток 2001 года рождения шел вдоль путей в наушниках и не услышал приближение электропоезда сообщением «Москва – Раменское». Машинист подавал звуковые сигналы, экстренно затормозил, но наезд предотвратить не смог. В результате юноша получил смертельные травмы и скончался на месте.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

В Москве педагог детсада заподозрена в избиении ребенка. / В Мытищах женщина заколола себя ножом в продуктовом магазине. / Минобороны РФ – Пентагону: Выдайте своим пилотам карты с российским Крымом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»