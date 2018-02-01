«Приехали»: Собянин анонсировал рост тарифов на парковки

Власти Москвы продолжают планомерно выживать автомобилистов из центра столицы. Как заявил сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин, в некоторых районах цена платной парковки будет повышена.

«Цены на парковку повышаются только в тех местах, где явно повышенный спрос, и для того чтобы встать на парковку, приходится кружить. В этих местах необходимо повышать тариф таким образом, чтобы загрузка парковок не превышала 80%», – сказал Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».

Градоначальник также пояснил, почему мечты автолюбителей о новых парковочных местах останутся несбыточными.

«Часто предлагают увеличить количество парковочных мест. Центр просто встанет в глухую пробку. Да мне не жалко, можем увеличить количество парковочных мест хоть вдвое. Но увеличив их хотя бы на 30% в рамках Садового кольца, у нас количество машин, заезжающих в центр увеличится на десятки тысяч», – сказал он.

Собянин подчеркнул, что, сокращая парковочные места, мэрия пытается отрегулировать транспортные потоки в агломерации и снизить нагрузку на центр города.

«Эти меры создаются не для того, чтобы дополнительные деньги в бюджет получить. Это для самих автомобилистов, чтобы упорядочить движение, чтобы когда человек может, когда у него есть возможность, он пользовался общественным транспортом», – сказал он.

Мэр признал, что сейчас основная стратегия в Москве – развитие общественного транспорта.

«Но это не означает, что мы боремся с автомобилистами. Мы не должны насильно вытеснять автомобилистов, ничего не предлагая взамен», – сказал он.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», Москва продолжает утопать в пробках, несмотря на строительство дорожных развязок и других попыток «оптимизации» транспортной системы, которые согласно официальным заверениями властей привели к улучшению ситуации.

Согласно результатам исследования «Яндекс», за последние 5 лет передвигаться автомобилистам по столичным дорогам стало значительно сложнее. Хуже всего ситуация складывается внутри Садового кольца, где в результате летних реконструкций была сужена проезжая часть.

При этом сокращение количества парковочных мест и платная стоянка действительно побуждает автомобилистов все чаще пользоваться услугами общественного транспорта или, о чем забылне стал упоминать мэр, услугами каршеринговых компаний, развитие которых открыто лоббирует столичное правительство.

Напомним, Москва занимает первое место в мире по динамике роста автопарка каршеринга. Для подобных компаний создаются благоприятные условия, им отдаются парковочные места и предоставляются всевозможные льготы, а автолюбителям, воспользовавшимся этим сервисом, обещают даже скидки на оплату штрафов. В августе Собянин заявил о готовности оказать им финансовую поддержку из бюджета для развития и покупки новых автомобилей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.02.18

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