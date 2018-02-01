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Четверг, 1 февраля 2018, 19:48 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

В Москве офис «Единой России» прилетела дымовая шашка

В Москве неизвестный бросил в окно райисполкома партии «Единая Россия» домовую шашку. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает агентство «Москва».

Сообщается, что инцидент произошел 30 января в 23:50 на улице Онежская д. 53. Неизвестный разбил окно в здании исполкома партии и бросил внутрь предмет, похожий на дымовую шашку. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Москва, Мария Вяткина

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