В Москве офис «Единой России» прилетела дымовая шашка

В Москве неизвестный бросил в окно райисполкома партии «Единая Россия» домовую шашку. Как сообщил источник в правоохранительных органах, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает агентство «Москва».

Сообщается, что инцидент произошел 30 января в 23:50 на улице Онежская д. 53. Неизвестный разбил окно в здании исполкома партии и бросил внутрь предмет, похожий на дымовую шашку. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.02.18

ЧП на «фиолетовой ветке» метро заинтересовался СКР. / Зампред Мособлдумы назвал два крупных изъяна в системе онлайн-заявлений в первый класс. / «Приехали»: Собянин анонсировал рост тарифов на парковки. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»