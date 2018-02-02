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Пятница, 2 февраля 2018, 11:11 мск

Москва

Новости дня, Интервью, Уикенд

Труп младенца в мусоре: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту обнаружения трупа младенца на мусоросжигательном заводе возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело ребенка было обнаружено накануне работниками мусоросжигательного завода. По предварительным данным, смерть младенца наступила в результате переохлаждения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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