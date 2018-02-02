Труп младенца в мусоре: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту обнаружения трупа младенца на мусоросжигательном заводе возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, тело ребенка было обнаружено накануне работниками мусоросжигательного завода. По предварительным данным, смерть младенца наступила в результате переохлаждения.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к преступлению.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

Минобороны выложило в Сеть свидетельства подвигов в Сталинградской битве (ДОКУМЕНТЫ). / «Убийство по приказу»: Белых вынесли «смертный» приговор, но шанс выйти из тюрьмы есть. Общественники и политики обсуждают наказание для экс-губернатора. / Два московских банка лишились лицензии. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»