В Подмосковье задержана банда браконьеров

В Подмосковье задержаны трое браконьеров в возрасте от 34 до 41 года, которых подозревают в незаконном отстреле диких животных. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Банда была обезврежена после обнаружения застреленной туши самки лося, которую нашел в деревне Алискино Можайского района местный егерь. После этого сотрудники ДПС остановили машину на автодороге «Уваровка – Ивакино – Губино – Можайск», в которой оказались браконьеры.

При досмотре салона автомобиля полицейские обнаружили карабин, зарегистрированный на одного из пассажиров, 2 гильзы, приспособление для бесшумной стрельбы, а также патроны, прибор ночного видения и нож с волокнами, похожими на шерсть дикого животного.

При этом недалеко от места остановки автомобиля были обнаружены три туши благородных оленей и две гильзы. При вскрытии убитых зверей были обнаружены две пули того же калибра, что и ранее обнаруженные гильзы.

Задержанные, которыми оказались трое жителей Наро-Фоминского района, были доставлены в отделение полиции. Все они отрицают свою причастность к отстрелу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет лишения свободы.

В настоящий момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

В МВД отмечают, что сотрудники полиции выявили также два незаконных производства по переработке мяса диких зверей, а также его реализации в торговых точках московского региона.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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