Надышалась: в Подмосковье погибла 14-летняя школьница

В подмосковном Орехово-Зуеве 14-летняя девочка умерла, надышавшись газом из аэрозольного баллончика. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 февраля. Мать обнаружила дочь в бессознательном состоянии в туалете. Рядом с девочкой находился пакет и аэрозольный баллончик. По предварительным данным, девочка вдыхала пары аэрозоля.

В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки. Изъяты ноутбук и телефон погибшей.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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