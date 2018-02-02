В Подмосковье возбуждено дело о гибели наркоманки, посаженной матерью на цепь

В Подмосковье возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 37-летней женщины. По данным СМИ, речь идет о наркоманке из города Рошаль, которую держала на цепи и избивала собственная мать.

В конце января потерпевшая попала в больницу в бессознательном состоянии, где вскоре скончалась. По предварительным данным Следственного комитета, женщина продолжительное время употребляла наркотические вещества. При этом на ее теле обнаружены следы в области запястий и кровоподтеки на голове. Сейчас следователи устанавливают их происхождение, уточнили в региональном главке Следственного комитета.

Вместе с тем, в ведомстве подчеркнули, что «достоверных данных о том, что смерть женщины носит криминальный характер в настоящее время нет». Проводятся необходимые экспертизы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.18

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