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Пятница, 2 февраля 2018, 20:46 мск

Москва

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В Подмосковье отчим несколько лет насиловал малолетнюю падчерицу

В подмосковном Орехово-Зуевском районе задержан 49-летний мужчина, который обвиняется в изнасиловании малолетней падчерицы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, о сексуальном насилии над ребенком узнала мать девочки и обратилась в правоохранительные органы. Судя по имеющимся данным, мужчина издевался над девочкой с осени 2014 по январь 2018 года. При этом выяснилось, что он был неоднократно судим.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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